Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
milano cortina 2026
1 di 22
© Marco Cangelli
© Marco Cangelli
© Marco Cangelli

© Marco Cangelli

© Marco Cangelli

L'EVENTO

Milano-Cortina 2026, la Coppa del Mondo Juniores di speed skating inaugura la pista a Rho

La struttura, realizzata all'interno dei padiglioni della Fiera di Milano, ospiterà le prove a cinque cerchi di pattinaggio velocità 

29 Nov 2025 - 17:26
22 foto