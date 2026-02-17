LEGO Technic McLaren MCL39: il set della F1 Campione del Mondo 2025

Lego celebra il trionfo mondiale di McLaren con il nuovo set Technic McLaren MCL39 F1. Il modello, una dettagliata replica in scala 1:8 composta da 1.675 pezzi, omaggia la monoposto che ha conquistato entrambi i titoli iridati nel 2025. Il set è un concentrato di ingegneria: include sterzo, sospensioni, cambio e un motore V6 visibile rimuovendo il cofano. La vera novità è il sistema DRS funzionante nello spoiler posteriore, che si attiva inserendo la marcia alta. Per il lancio, Lego ha organizzato una "missione segreta" nascondendo i set all'interno del McLaren Technology Centre, sorprendendo i membri del team al loro arrivo. Come dichiarato da Andreas Jensen (Lego) e Piers Thynne (McLaren), il modello non è solo un pezzo da esposizione, ma un modo per far toccare con mano ai fan l'innovazione e l'eccellenza tecnica che hanno portato il team sul gradino più alto del podio.