Del Piero celebra la Champions '96 con le immagini della vittoria: "Emozioni inspiegabili"

© instagram @alessandrodelpiero
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L'ex numero 10 della Juventus ha voluto ricordare con un post su Instagram la vittoria della Champions League contro l'Ajax del 1996.
"Ci sono notti che porterò dentro per sempre". Comincia così il post di Instagram dell'ex capitano e bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero, per celebrare il 30° anniversario dall'ultima vittoria della Champions League. "Roma, 1996, esattamente 30 anni fa, Champions League con la Juventus - si legge nel suo messaggio su Instagram - emozioni impossibili da spiegare, vissute insieme a un gruppo straordinario". A corredo del post, "Pinturicchio" ha inserito varie immagini di quella notte del 22 maggio 1996 all'Olimpico di Roma, con la vittoria ai calci di rigore nella finalissima contro l'Ajax.