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Anniversario bianconero

Del Piero celebra la Champions '96 con le immagini della vittoria: "Emozioni inspiegabili"

L'ex numero 10 della Juventus ha voluto ricordare con un post su Instagram la vittoria della Champions League contro l'Ajax del 1996.

22 Mag 2026 - 15:34
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"Ci sono notti che porterò dentro per sempre". Comincia così il post di Instagram dell'ex capitano e bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero, per celebrare il 30° anniversario dall'ultima vittoria della Champions League. "Roma, 1996, esattamente 30 anni fa, Champions League con la Juventus - si legge nel suo messaggio su Instagram - emozioni impossibili da spiegare, vissute insieme a un gruppo straordinario". A corredo del post, "Pinturicchio" ha inserito varie immagini di quella notte del 22 maggio 1996 all'Olimpico di Roma, con la vittoria ai calci di rigore nella finalissima contro l'Ajax.

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