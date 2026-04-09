Il calciatore eroe di Crans-Montana è tornato ad allenarsi dopo quattro mesi: il web si commuove

Ha rischiato la propria vita per salvare quella della fidanzata. Il 19enne calciatore Tahirys Dos Santos, eroe nella tragica notte di Crans-Montana è tornato ad allenarsi nelle scorse ore in Francia, esattamente col Metz, dopo quasi quattro mesi. Il classe 2006, che ha riportato delle ustione di terzo grado, ha postato sui propri social delle foto che lo ritraggono sul campo commuovendo il web.