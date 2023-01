Prime Libere a Mexico City: Vergne brucia Hugues, Vandoorne 5. davanti alla Maserati 

FORMULA E

Il due volte campione della Formula E davanti a tutti al via della nona stagione del Mondiale elettrico

© FormulaE È quello di Jean-Eric Vergne lo scatto più convincente al primo semaforo della Formula E 2023 a Mexico City. Il pilota francese del Team DS Penske siglia il miglior tempo nel primo turno di prove libere in un minuto, 13 secondi e 294 millesimi, staccando di soli 92 millesimi un brillante Jake Hugues (McLaren). Terzo ma decisamente più staccato Sergio Sette Camara (Nio) a 438 millesimi, uno solo in meno di Pascal Wehrlein, vincitore a Mexico City nel 2022. Chiude la top five il campione uscente Stoffel Vandoorne (compagno di squadra del leader Vergne) che proprio nel finale mette la freccia per due soli millesimi sull'italoelvetico Edoardo Mortara con l'esordiente Maserati MSG Racing.

© FormulaE

A completare la top ten sono nell'ordine il vicecampione 2022 Mitch Evans (Jaguar), Jake Dennis (Avalanche Andretti), Dan Ticktum (due Nio nei primi dieci, evento rarissimo) e Maximilian Guenther con la seconda Maserati, staccato di 684 millesimi dalla vetta della classifica e decisamente in ombra dopo aver dominato i test precampionato di metà dicembre (solo un mese fa) a Valencia.

© FormulaE

Rimangono fuori dalla parta alta della classifica protagonisti molto attesi come gli ex campioni Antonio Felix Da Costa (Porsche) e Lucas Di Grassi (Mahindra), cosiccome l'altrettanto esperto Sam Bird (Jaguar) e il rientrante tedesco René Rast che colpisce con la ruota posteriore sinistra della sua McLaren il muro della curva che immette sul traguardo (l'ex Peraltada). Molto più numerosi - ma molto meno costosi in termini di danni alle monoposto - i "lunghi" al capo opposto del rettilineo dei box (curva uno), uno dei punti critici del circuito intitolato a Pedro e Ricardo Rodriguez per i ventidue piloti del Mondiale, alle prese con la precaria aderenza offerta dagli pneumatici Hankook, da quest'anno fornitore ufficiale del Mondiale.