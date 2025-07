Auto, tricolore al Mugello: Lamborghini da battere nel Gt

Torna questo fine settimana all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il Racing weekend, i campionati italiani organizzati da Aci Sport, giunti al giro di boa di questa stagione. Sul circuito toscano ben 12 le competizioni appartenenti all'Italiano Gran Turismo sprint, Sport prototipi, Formula 4, Porsche Carrera Cup e Topjet Formula 2000. In vetta alla classifica tricolore del Gt troviamo la Lamborghini Huracan Evo 2 dell'equipaggio composto da Andrea Frassineti ed Edoardo Liberati, seguita a soli 6 punti di distacco dalla Bmw G82 M4 e dalla Ferrari 296, entrambe a pari punti, portate in pista rispettivamente dalle coppie Klingmann/Krohn e Ferrari/Raghunathan. Nel Campionato Sport Prototipi, a condurre la classifica generale è il giovanissimo Simone Bianco, 18 anni fra due settimane, con 105 punti, ben 43 di vantaggio su Christian Canonica. Nella Formula 4 è il 18enne slovacco-giapponese Kean Nakamura Berta a comandare il campionato. Infine, nel Porsche Carrera Cup il pilota da battere sarà Keagan Masters. Il weekend si aprirà venerdì mattina con le prove libere di ogni classe, mentre nel pomeriggio andranno in scena le qualifiche della Formula 4, della Topjet Formula 2000 e del campionato Sport prototipi. Sabato mattina sarà la volta delle qualifiche del Gran Turismo e del monomarca Porsche, e a seguire le corse di ogni categoria. Domenica si bisserà con le seconde gare.