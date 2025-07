Wimbledon, Cobolli affronta Djokovic nei quarti di finale: in palio la semifinale di venerdì

Bene Cobolli nel primo punto dell'ottavo gioco, bravo ad aggredire e andare avanti di un quindici in un game importantissimo. Djokovic risponde da campione, in uscita dalla seconda trova un rovescio lungolinea che taglia le gambe all'azzurro. Il serbo è costretto a tirare la seconda a 200 all'ora sul 15-15 per tenere a bada l'esuberanza di Cobolli, ma la prima continua a non entrare a Djokovic. Tira un'altra seconda a oltre 190 all'ora e prova a risolvere così le percentuali negative della prima di servizio in questo game. Errore non da Djokovic con l'approccio di rovescio dopo la risposta corta di Cobolli, che accorcia così le distanze. L'azzurro affossa il rovescio in manovra e Djokovic porta a casa così un game tribolato.