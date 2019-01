Verstappen sbarca in Formula E... per punizione

13/01/2019

C'era anche Max Verstappen a Marrakech per l'E-Prix di Formula E. L'olandese della Red Bull è volato in Marocco non per divertimento, ma per punizione. Sì, proprio così: è stato spedito dalla Fia come commissario aggiunto per "rimediare" alla lite avuta con Ocon in Brasile con tanto di spintoni al termine del GP di Interlagos. Così il giovane ha scontato la sua prima giornata di "servizi sociali" guardando i colleghi darsi sportellate da vicino e chissà cosa avrà pensato al contatto tra Sims e Da Costa.



Chi l'ha visto da vicino assicura che ha preso tutto sul serio per capire come funziona in commissione gara che l'ha più volte messo sotto investigazione. Sul web è apparsa anche una foto con Vitantonio Liuzzi impiegato nel ruolo di driver advisor.



Verstappen non si è nascosto e La Gazzetta dello Sport gli ha rubato una battuta sul campionato: "Non avevo mai assistito a una gara dal vivo, è stata molto divertente, mi ha stupito. È un bel campionato".