Lucas Di Grassi dice addio alle corse: il 2026 sarà l’ultima stagione da pilota

Di Grassi è stato uno dei pionieri assoluti della Formula E: primo pilota a credere concretamente nel progetto, ha avuto un ruolo decisivo nello sviluppo del prototipo che ha dato origine alla GEN1. Da allora il suo nome è diventato sinonimo stesso della Formula E. Il debutto nel campionato coincise con la prima storica gara di Formula E a Pechino nel 2014, vinta proprio dal brasiliano. Da quel momento Di Grassi ha costruito una carriera straordinaria: 13 vittorie, 41 podi, 4 pole position, 1.077 punti conquistati e soprattutto il titolo mondiale Piloti nel 2017.