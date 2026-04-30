Lucas Di Grassi dice addio alle corse: il 2026 sarà l’ultima stagione da pilota
Il campione del mondo 2017 chiuderà la carriera con Lola Yamaha ABT: resterà nel team per lo sviluppo della futura GEN4
© Formula E
Una delle figure simbolo della Formula E si prepara a dire addio alle corse. Lucas di Grassi ha annunciato che la stagione in corso sarà l’ultima della sua carriera professionistica. Il brasiliano chiuderà così un percorso lungo dodici stagione nella serie elettrica, restando comunque al fianco di Lola Yamaha ABT per contribuire allo sviluppo della futura monoposto GEN4.
Di Grassi è stato uno dei pionieri assoluti della Formula E: primo pilota a credere concretamente nel progetto, ha avuto un ruolo decisivo nello sviluppo del prototipo che ha dato origine alla GEN1. Da allora il suo nome è diventato sinonimo stesso della Formula E. Il debutto nel campionato coincise con la prima storica gara di Formula E a Pechino nel 2014, vinta proprio dal brasiliano. Da quel momento Di Grassi ha costruito una carriera straordinaria: 13 vittorie, 41 podi, 4 pole position, 1.077 punti conquistati e soprattutto il titolo mondiale Piloti nel 2017.
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Numeri ai quali si aggiungono risultati di prestigio anche fuori dalla categoria elettrica: vicecampione del mondo in Formula 2, un’esperienza in Formula 1 con la Virgin Racing, un secondo posto nel Mondiale Endurance e diversi podi alla 24 Ore di Le Mans.
Nel suo messaggio d’addio, Di Grassi ha ripercorso con emozione tutta la propria carriera: “Dopo una vita dedicata alle corse, il 2026 segnerà la mia ultima stagione da pilota professionista e l’inizio di un nuovo capitolo. Il motorsport è stato la mia vita, mi ha dato disciplina, forza e uno scopo. Da San Paolo a Monaco, le corse mi hanno cambiato profondamente. Ringrazio mia moglie e i miei figli, con loro ho preso questa decisione. E un grazie speciale alla Formula E, che considero casa mia".
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Parole di grande stima anche da parte del paddock, Jeff Dodds, CEO della Formula E ha detto: "Lucas è stato sinonimo di Formula E fin dall’inizio. Non si è limitato a correre: ha creduto nella missione della mobilità elettrica sin dal primo giorno, e il suo spirito competitivo ha contribuito a portare questa serie fino al livello che conosciamo oggi. Anche se la fine di questa stagione segnerà l’addio a uno straordinario capitolo al volante, ci aspettiamo pienamente di vedere Lucas restare strettamente coinvolto nel campionato anche in futuro. La sua influenza su questo sport lascerà un impatto duraturo".
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