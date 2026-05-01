Internazionali tennis: Rybakina domani sul Centrale, Fonseca e Pegula attesi a Roma

Elisabetta Cocciaretto sarà sul Pietrangeli alle 18, nel corso della giornata si potranno ammirare Federico Cinà, Federico Cinà, Mattia Bellucci, Martina Trevisan e Tyra Grant, e tanti altri. Inoltre arriveranno a Roma gli statunitensi Frances Tiafoe e Jessica Pegula, la canadese Leylah Fernandez e il brasiliano Joao Fonseca, che nei prossimi giorni saranno di scena al Foro Italico.