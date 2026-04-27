Mitch Evans lascia Jaguar a fine stagione

Mitch Evans era arrivato nel 2016, lo stesso anno dell’ingresso di Jaguar nel campionato elettrico, diventando fin da subito il volto del progetto. In dieci stagioni il neozelandese ha costruito un rapporto speciale con il marchio inglese, trasformandosi in uno dei piloti simbolo della categoria. Il Team Principal Ian James ha voluto omaggiare il pilota: “La partnership tra Jaguar TCS Racing e Mitch è stata sinonimo di Formula E. Grazie ai grandi successi ottenuti in questi anni, Mitch si è ritagliato un posto nella storia sportiva di Jaguar”. James ha poi confermato che il focus resta sul presente: mancano ancora undici gare alla conclusione del campionato e il team sosterrà Evans nella corsa al titolo Piloti, oltre alla lotta per i campionati Team e Costruttori.