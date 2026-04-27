Mitch Evans lascia Jaguar a fine stagione
Il neozelandese lascerà il team con cui è diventato il pilota piu' vincente della Formula E, pur non avendo mai vinto il titolo piloti. Nel 2024 era arrivato quello costruttori.di Redazione
© Formula E
Si chiuderà al termine della stagione 2025/2026 di Formula E uno dei sodalizi più longevi e vincenti del paddock elettrico: Mitch Evans lascerà Jaguar TCS Racing. La decisione, comunicata ufficialmente dalla squadra britannica, è stata presa di comune accordo tra le parti. Per la sua esperienza e la sua velocità con le monoposto elettriche il neozelandese sarà dunque uno dei pezzi pregiati del mercato in vista della nuova stagione 2026/2026 che vedrà protagonista la vettura GEN4 presentata pochi giorni fa al Paul Ricard.
Mitch Evans era arrivato nel 2016, lo stesso anno dell’ingresso di Jaguar nel campionato elettrico, diventando fin da subito il volto del progetto. In dieci stagioni il neozelandese ha costruito un rapporto speciale con il marchio inglese, trasformandosi in uno dei piloti simbolo della categoria. Il Team Principal Ian James ha voluto omaggiare il pilota: “La partnership tra Jaguar TCS Racing e Mitch è stata sinonimo di Formula E. Grazie ai grandi successi ottenuti in questi anni, Mitch si è ritagliato un posto nella storia sportiva di Jaguar”. James ha poi confermato che il focus resta sul presente: mancano ancora undici gare alla conclusione del campionato e il team sosterrà Evans nella corsa al titolo Piloti, oltre alla lotta per i campionati Team e Costruttori.
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Anche Evans ha salutato con emozione la squadra con cui è cresciuto sportivamente: “Essere stato con Jaguar fin dall’inizio e aver ottenuto così tanti successi in questi dieci anni è stato incredibile. È stata un’esperienza memorabile, ma sento che questo sia il momento giusto per affrontare una nuova sfida dalla prossima stagione”.
Il bilancio del suo percorso con Jaguar è straordinario: 15 vittorie, record assoluto nella storia della Formula E, oltre a 21 podi, 10 pole position, 9 giri veloci e 1.064 punti conquistati in 132 partenze. Numeri che potrebbero ancora a crescere, visto che la stagione è tutt’altro che conclusa. Nonostante questi numeri Evans non è mai riuscito a conquistare il titolo di Campione del Mondo in Formula E, per due volte è stato secondo e indubbiamente uno degli uomini chiave del trionfo di Jaguar nel Mondiale Team 2024, il primo titolo iridato della casa britannica come costruttore dal 1991.