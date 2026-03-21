Formula E Madrid Jaguar, insulti via radio tra i piloti

In casa Jaguar TCS Racing è guerra aperta tra Da Costa e Evans, primo e secondo al traguardo. Nell'incandescente finale dell'E-Prix di Madrid António Félix da Costa resiste, tiene la posizione e vince. Mitch Evans non ci sta e insulta il compagno di squadra reo di non averlo lasciato passare pur avendo meno energia. Poi il pollice alzato carico di veleno. I due si contendono il ruolo di prima guida nel team e potrebbero ritrovarsi a lottare per il Mondiale. Così la loro amicizia potrebbe vacillare.