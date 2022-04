Porsche e Mercedes all'attacco della leadership di Mortara, Jaguar outsider di lusso

FORMULA E VERSO ROMA

Nel weekend il Mondiale elettrico riparte con il doppio appuntamento sul circuito dell'EUR.

di

Stefano Gatti

Parte da Roma la caccia a Edoardo Mortara ed a Venturi Racing da parte di Porsche e Mercedes: per il pilota italoelvetico e per la scuderia monegasca un vero e proprio assedio targato Germania nella terza tappa del Mondiale elettrico, sabato 9 e domenica 10 aprile sulle strade dell'EUR. Mortara guida infatti la classifica generale con 43 punti contro i 38 di Nyck De Vries, i 30 dei due portacolori Porsche Wehrlein e Lotterer ed i 28 di Stoffel Vandoorne, compagno di squadra del campione in carica olandese nel team Mercedes. Getty Images

Per Mortara un compito parecchio delicato e complicato, quello di lasciare Roma domenica sera ancora in vetta alla classifica generale. A ragion veduta, o per meglio dire sulla base delle performances dei suoi diretti inseguitori nella breve storia dell'E-Prix capitolino. A fare "paura" sono soprattutto Stoffel Vandoorne e André Lotterer. Il pilota belga della Mercedes ha messo a segno l'anno scorso la pole position per gara-uno e si è poi imposto (con tanto di giro più veloce) in gara-due. Ci sarà poi da fare i conti sulla "fame" romana di De Vries, al momento a secco di exploits di rilievo su questo asfalto. Sul fronte Porsche spicca invece la predilezione di Lotterer per le strade dell'EUR. Terzo nell'edizione inaugurale del 2018, secondo nel 2019 dalla pole position (in entrambi casi gara singola), l'esperto driver tedesco non è riuscito a brillare nel 2021. A metterci almeno parzialmente una pezza - per il Cavallino di Stoccarda - è stato dodici mesi fa Pascal Wehrlein, terzo in gara-due.

Getty Images

Terza incomoda tra Porsche e Mercedes, la Jaguar punta (anche) sullo "storico" delle proprie prestazioni nell'E-Prix di Roma per dare una svolta ad un avvio di stagione sottotono, con Sam Bird e Mitch Evans fuori dalla top ten della classifica generale: il pilota londinese è undicesimo a pari punti (dodici) con il campione 2020 Da Costa, il neozelandese "langue" in diciassettesima posizione con un solo punto al suo attivo. Mitch e Sam devono quindi - e possono - puntare sui loro precedenti illustri a Roma: Sam si è imposto nel 2018, Mitch l'anno successivo. Non solo: nel 2021 Bird e Evans (autore del giro più veloce) hanno chiuso sul secondo e sul terzo gradino del podio la gara vinta da Jean-Eric Vergne con la DS Techeetah. Il popolare "JEV" è attualmente sesto nella classifica piloti con 27 punti, ad una sola lunghezza quindi da Vandoorne.