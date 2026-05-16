Monaco: De Vries vince con la strategia. Evans nuovo leader del mondiale

Nyck de Vries conquista nel Principato una vittoria dal peso speciale. Il pilota olandese della Mahindra, 31 anni, ex Formula 1 con AlphaTauri, ha centrato a Monaco il suo primo successo stagionale in Formula E al termine di una gara costruita con freddezza e precisione strategica. Un trionfo arrivato grazie a una gestione perfetta di Attack Mode e Pit Boost, che gli ha permesso di precedere Mitch Evans con la Jaguar e Pepe Martì con la Kiro Cupra. Beffa invece per l’altra Kiro Cupra, quella di Dan Ticktum: poleman e protagonista per gran parte della corsa, il britannico ha perso il podio a causa di una penalità nel finale.