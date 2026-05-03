La Formula E tra le strade del Principato, 16 e 17 maggio in diretta su Italia 1

Dopo il round di Berlino, il campionato arriva sulle strade monegasche con Porsche e Jaguar nel ruolo di principali riferimenti tecnici della griglia. Le ultime gare hanno confermato la competitività delle due powertrain, particolarmente efficaci nella gestione energetica e nel passo gara, ma Monaco rappresenta da sempre una sfida a sé. A differenza di quanto spesso accade in Formula 1, la Formula E ha infatti dimostrato negli anni di saper offrire gare combattute anche tra i muretti del Principato. Le dimensioni più compatte delle monoposto e le caratteristiche delle vetture elettriche favoriscono sorpassi e duelli ravvicinati lungo un tracciato storicamente considerato uno dei più difficili del motorsport mondiale.