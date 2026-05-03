La Formula E tra le strade del Principato, 16 e 17 maggio in diretta su Italia 1
Il mondiale delle monoposto elettriche a Monaco per un doppio appuntamento. Le gare saranno trasmesse in chiaro e in streaming su sportmediaset.itdi Redazione
© Formula E
La Formula E sbarca nel Principato di Monaco per uno degli appuntamenti più importanti e spettacolari della stagione. Il mondiale elettrico affronta un doppio E-Prix sul circuito di Monaco, lungo 3,337 chilometri e composto da 19 curve, lo stesso utilizzato dalla Formula 1. Appuntamento in diretta dalle 14:30 su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it
Dopo il round di Berlino, il campionato arriva sulle strade monegasche con Porsche e Jaguar nel ruolo di principali riferimenti tecnici della griglia. Le ultime gare hanno confermato la competitività delle due powertrain, particolarmente efficaci nella gestione energetica e nel passo gara, ma Monaco rappresenta da sempre una sfida a sé. A differenza di quanto spesso accade in Formula 1, la Formula E ha infatti dimostrato negli anni di saper offrire gare combattute anche tra i muretti del Principato. Le dimensioni più compatte delle monoposto e le caratteristiche delle vetture elettriche favoriscono sorpassi e duelli ravvicinati lungo un tracciato storicamente considerato uno dei più difficili del motorsport mondiale.
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Dal 2021 la categoria utilizza il layout completo del circuito cittadino, dopo le prime edizioni del 2015, 2017 e 2019 disputate su una configurazione ridotta che non aveva convinto pienamente piloti e squadre. La scelta di adottare il tracciato integrale ha contribuito a rendere Monaco uno degli eventi più apprezzati dell’intero calendario Formula E. Il weekend rappresenterà un passaggio chiave anche in ottica campionato.
Al comando della classifica generale la lotta è poi serratissima, con Pascal Wehrlein (Porsche) chiamato a difendere la leadership dagli assalti di Mitch Evans (Jaguar), con Edoardo Mortara (Mahindra) e il campione mondiale Oliver Rowland (Nissan) pronti a inserirsi nella lotta.