Superbike, altra vittoria di Bulega: sua gara-1 a Most

16 Mag 2026 - 17:54
© Ufficio Stampa

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Il sabato di Most regala grandi emozioni con Nicolò Bulega e Iker Lecuona protagonisti di una Gara-1 straordinaria. I due piloti del team Aruba.it Racing – Ducati si danno battaglia per 20 giri, scambiandosi la testa della gara per cinque volte. Partito dalla terza posizione, Lecuona impiega 4 giri per superare Montella (Ducati) mettendosi subito alla caccia del compagno di squadra. Bulega tiene la testa fino al quindicesimo giro prima del sorpasso dello spagnolo. Da quel momento è un testa a testa entusiasmante, fino al controsorpasso decisivo dell'attuale leader del Campionato del Mondo Superbike che conquista la diciassettesima vittoria consecutiva.

“È stata una gara intensa e sono molto felice per questo risultato, anche perché ho dovuto fare i conti con un piccolo inconveniente tecnico che mi ha un po' limitato. Il duello con Iker è stato comunque molto bello. Per essere onesto, non sento ancora di essere al cento per cento in questo round. Spero domani di trovare qualcosa in più”, ha detto Bulega.

 

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