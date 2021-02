Mercedes padrona anche in Formula E con l'olandese... volante De Vries

Percorso praticamente netto fin qui a Diriyah per Nyck De Vries che - dopo aver messo a segno la pole position, è scattato in testa al via di gara-uno per non essere mai più avvicinato dalla concorrenza, se non in occasione delle due fasi di Safety Car provocate dall'incidente tra Sam Bird ed Alex Lynn e poi dall'uscita di Max Guenther nella parte centrale della gara. Sul podio insieme a De Vries salgono l'italosvizzero Edoardo Mortara (Venturi) e il neozelandese della Jaguar Mitch Evans.