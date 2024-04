Libere 2 Montecarlo: Frijns sulle tracce del "giaguaro" Evans, Wehrlein terzo

© Getty Images

Sono Mitch Evans con la Jaguar e Robin Frijns con la Envision (che monta il powertrain Jaguar) i favoriti nella corsa alla pole position dell'Ex-Prix di Montecarlo. Il pilota neozelandese e quello olandese hanno chiuso al primo e al secondo posto entrambe le sessioni andate in scena di primo mattino sul circuito cittadino del Principato. Nella seconda sessione, la più vicina alle qualifiche in termini di condizioni ambientali, a staccare il terzo tempo è stato Pascal Wehrlein (Porsche), leader della classifica generale a pari merito (e punti) con Jake Dennis che, da parta sua, non è andato oltre la quindicesima casella della classifica con la GEN3 by Andretti. Quarto tempo per l'altro pilota Porsche Antonio Félix Da Costa davanti a Maximilian Guenther con la Tipo Folgore Maserati gestita in pista dal team monegasco MSG Racing. Settimo tempo per OIiver Rowland (Nissan), primo inseguitore di Wehrlein e Dennis nella classifica generale. Solo undicesimo Nick Cassidy, compagno di squadra del candidato alla pole Evans nel team TCS Jaguar. Un incidente nel primo turno mette ko Sam Bird, costringendo il veterano londinese a dare forfait per il resto dell'evento e NEOM McLaren a mettere in macchina il giovanissimo Taylor Barnard, al suo debutto proprio nello scenario più prestigioso ma soprattutto difficiel del Mondiale.