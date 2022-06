La prova del nove: Vandoorne leader del Mondiale sulla Via delle Indie

ROTTA PER L'INDONESIA

Quello della capitale indonesiana è il sesto circuiTo asiatico ad ospitare una prova del Mondiale elettrico.

Vietato sbagliare per i protagonisti del Mondiale di Formula E nel round nove della stagione, sull’inedito circuito di Djakarta, o meglio di Anchol Beach, dove sabato 4 giugno il leader della classifica generale Stoffel Vandoorne difende un margine di soli dodici punti di vantaggio su Edoardo Mortara (vincitore di gara-uno a Berlino) e di sedici su Jean-Eric Vergne, con l'altra "stella" Nyck De Vries, attualmente quinto ma in pieno rilancio dopo il successo in gara-due nella capitale tedesca. © FormulaE

La missione-rimonta del pilota olandese - campione in carica - si presenta piuttosto complicata: 65 punti al suo attivo e, a separarlo dai primi tre, anche Mitch Evans (83) e Robin Frijns (81). Occorre una performance possibilmente vincente nel weekend "one shot" in Indonesia, prima di un intero mese di sosta: quello che separa la prova asiatica dal decimo round (anch'esso d colpo singolo) di sabato 2 luglio a Marrakesh, location che ha preso il posto di Vancouver.

© Getty Images

Lo scenario della prova di Djakarta è un tracciato da due chilometri e 370 metri e diciotto curve. Al primo settore (un complex di cinque curve), segue un tratto centrale piuttosto filante, che si conclude con un tornante (curva 13), alla cui uscita inizia un tratto misto più tortuoso di quello iniziale. Se la Formula E approda per la prima volta nella capitale dell'Indonesia, il continente asiatico è stato visitato spesso dalle monoposto elettriche, fin dalla Season 1 (2014-2015). Si è corso in Cina (Pechino e Sanya), ad Hong Kong, in Malesia (Putrajaya) ea Diriyah (Arabia Saudita, con il doppio appuntamento che ha dato il via a questa stagione), per un totale di sedici e-prix. Djakarta sarà quindi il sesto circuito diverso ad ospitare una prova del Mondiale e per il settimo... non occorrerà aspettare molto, visto che il Mondiale in pieno svolgimento avrà il suo epilogo nel weekend di Ferragosto a Seoul, in Corea.