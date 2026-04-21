L'evento eletterico La Gen4 si è scatenata al Paul Ricard. E ci ha sorpreso

Accesi i riflettori sulla vettura del futuro con un evento spettacolare e senza pause: due giorni tra presentazioni, attività in pista e il confronto tra tutte le generazioni della serie. Più che i numeri, a colpire è l’impatto dal vivo della nuova monoposto e l’entusiasmo di chi l’ha guidata. Una prima uscita che segna l’inizio di una nuova era.

di Massimiliano Cocchi