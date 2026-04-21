Presentata la 975 RSE: nuova arma di Porsche per vincere nella GEN4

“Quando il campionato è iniziato nel 2014, ogni pilota aveva bisogno di due vetture per completare una gara. Oggi siamo arrivati a prestazioni paragonabili alla Formula 2, e tutto questo è avvenuto in poco più di dieci anni. In nessun'altra categoria c'è stato uno sviluppo così rapido”, ha dichiarato Florian Modlinger, responsabile Factory Motorsport Formula E