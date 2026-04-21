Thuram 'scappa' e salta con la Curva: "Il doblete sarebbe bellissimo per noi e i tifosi" | Calha: "È il nostro obiettivo"

"È fantastico, una fantastica partita", la prima risposta di Marcus Thuram all'inviato di Sportmediaset Angiolo Radice. Poi l'attaccante francese corre verso la Curva Nord che lo chiama e che canta il coro dedicato a lui ("Sian venuti fin qua, siam venuti fin qua per vedere segnare Thuran", ndr). E per la gioia interrompe l'intervista per tre volte! Con lui c'è il grande protagonista della incredibile rimonta dell'Inter contro il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: Hakan Calhanoglu. "In Germania ho già segnato di testa, sono contento che abbiamo cambiato la partita. È sempre difficile contro il Como, una squadra che sa giocare. Doblete? Il nostro obiettivo è vincere le due coppe, adesso siamo in finale e siamo contenti. Ora vogliamo chiudere il prima possibile il campionato". E ancora Thuram: "Sarebbe bellissimo, vogliamo vincere due trofei per noi e i tifosi".