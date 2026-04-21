Thuram 'scappa' e salta con la Curva: "Il doblete sarebbe bellissimo per noi e i tifosi" | Calha: "È il nostro obiettivo"
Il turco, protagonista della rimonta contro il Como: "Siamo in finale, siamo contenti. Ora chiudiamo presto il campionato"
"È fantastico, una fantastica partita", la prima risposta di Marcus Thuram all'inviato di Sportmediaset Angiolo Radice. Poi l'attaccante francese corre verso la Curva Nord che lo chiama e che canta il coro dedicato a lui ("Sian venuti fin qua, siam venuti fin qua per vedere segnare Thuran", ndr). E per la gioia interrompe l'intervista per tre volte! Con lui c'è il grande protagonista della incredibile rimonta dell'Inter contro il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: Hakan Calhanoglu. "In Germania ho già segnato di testa, sono contento che abbiamo cambiato la partita. È sempre difficile contro il Como, una squadra che sa giocare. Doblete? Il nostro obiettivo è vincere le due coppe, adesso siamo in finale e siamo contenti. Ora vogliamo chiudere il prima possibile il campionato". E ancora Thuram: "Sarebbe bellissimo, vogliamo vincere due trofei per noi e i tifosi".