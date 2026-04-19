Jaguar svela l'auto della GEN4, la nuova era della Formula E

I colori della nuova monoposto Jaguar di Formula E
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Livrea speciale e debutto imminente al Pal Ricard per la nuova monoposto full electric: avrà una potenza di 600 kW, trazione integrale e prestazioni rivoluzionariedi Massimiliano Cocchi
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Jaguar TCS Racing alza il sipario sulla GEN4 proto_TYPE, la vettura di sviluppo che segna l’ingresso del team britannico nella nuova era della Formula E. Un progetto ancora in fase evolutiva, ma già capace di raccontare numeri, ambizioni e direzione tecnica di un campionato pronto a cambiare pelle a partire dalla stagione 2026/27.
Il primo banco di prova sarà pubblico: il 21 e 22 aprile, sul circuito francese di Paul Ricard, la monoposto scenderà in pista nell’ambito dell’evento “GEN4 Unleashed”. Un test dinamico che rappresenta molto più di una semplice uscita: è il primo contatto reale tra la nuova generazione e il pubblico, in un contesto che anticipa le future prestazioni del mondiale elettrico.
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A colpire, oltre ai numeri, è la livrea. Non un esercizio di stile, ma un racconto visivo basato sui dati. Le linee tracciate sulla carrozzeria riproducono le velocità registrate – o simulate – sul circuito di Monaco, mettendo a confronto le quattro generazioni di vetture Jaguar in Formula E. Un modo diretto per visualizzare l’evoluzione tecnologica di un progetto iniziato nel 2016 e cresciuto fino ai vertici del campionato.
Il salto prestazionale è evidente. Secondo i dati del simulatore “driver-in-the-loop”, la GEN4 proto_TYPE è in grado di raggiungere i 277 km/h all’uscita del tunnel di Monaco, oltre 30 km/h in più rispetto all’attuale GEN3 Evo e quasi 80 km/h in più rispetto alla GEN1. Numeri che trovano conferma anche sul giro: velocità più elevate in ogni fase, grazie a un pacchetto tecnico completamente rivisto.
La nuova generazione porterà infatti in dote una potenza massima di 600 kW, con 450 kW disponibili in gara, l’introduzione della trazione integrale attiva in tutte le fasi e una capacità di rigenerazione energetica fino a 700 kW. A questo si aggiungono nuovi pneumatici, soluzioni aerodinamiche differenziate e un ampliamento significativo del perimetro di sviluppo, che include powertrain, software e sistemi avanzati di controllo.
Jaguar guarda alla GEN4 come a un laboratorio strategico. L’obiettivo resta quello di trasferire quanto appreso in pista sulle vetture stradali elettriche del futuro. In questo senso, la nuova monoposto rappresenta non solo un salto avanti per la Formula E, ma anche un tassello fondamentale nella trasformazione tecnologica del marchio.