La Formula E in Messico: uno show tutto su Mediaset

Tutto esaurito per l'E-Prix di Città del Messico di domani e i pochi biglietti che si trovano hanno prezzi alle stelle. La Formula E ha contagiato i messicani che hanno risposto con grande entusiasmo dopo l'incredibile gara dello scorso anno con la vittoria di Lucas Di Grassi al fotofinish. Il passaggio nello stadio sarà spettacolare e tutto, come sempre, sarà in diretta esclusiva su Mediaset: gara su Canale 20 e in streaming sul nostro sito e app.