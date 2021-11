Giovinazzi verso la Formula E: è vicinissimo a Dragon

L'INDISCREZIONE

L'italiano pronto ai test di Valencia

Antonio Giovinazzi saluta la Formula 1 ed è vicinissimo ad approdare in Formula E. Il pilota italiano scaricato da Alfa Romeo per Zhou, annunciato oggi, è pronto a ripartire dalle monoposto elettriche, campionato trasmesso in chiaro da Mediaset. Il numero 99 è in trattativa molto avanzata con il team Dragon-Penske Autosport e dovrebbe prendere già parte ai test di Valencia in programma dal prossimo 29 novembre. Indiscrezione rilanciata anche da The Race che spiega come Giovinazzi sia stato preferito a Kvyat.

Un altro pilota di F1 pronto ad approdare in Formula E fortemente caldeggiato dal presidente Alejandro Agag. I colloqui ci sarebbero stati in Brasile e sarebbero già in fase avanzata tanto che Giovinazzi è atteso in pista a Valencia il 29 e 30 novembre per un primo approccio con la vettura prima di volare in Arabia Saudita per disputare il suo penultimo GP di Formula 1. L'italiano farà coppia con il brasiliano Sette-Camera che è stato recentemente confermato dal team Penske. Annuncio che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni anche se il team ha tempo fino al 3 dicembre per confermare la line up del prossimo Mondiale.

Team Dragon che era in trattativa anche con Dan Ticktum, ma ora il britannico sembra a un passo dalla Nio. Saltata anche la trattativa con Kvyat che preferisce continuare ad aspettare di trovare un posto in F1.