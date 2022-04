Giovinazzi sotto torchio per l'E-Prix di casa: "Tutti a Roma"

FORMULA E

Allenamento duro per il pilota della Dragon in vista della gara che può dare la svolta alla stagione

A pochi giorni dal doppio E-Prix di Roma, quarto e quinto round del Mondiale di Formula E in programma nel fine settimana sul tracciato dell'Eur, i tifosi italiani contano su una grande prestazione di Antonio Giovinazzi. E il pilota italiano della Dragon, dopo aver accompagnato la Ferrari nella trasferta in Arabia, è stato messo sotto torchio dal suo preparatore atletico Luigi Angelini. A Montecarlo Giovinazzi ha saltato, corso, ha allenato i riflessi con il padel e sudato in palestra per presentarsi al top della forma nella Capitale.

Vedi anche Formula E Porsche e Mercedes all'attacco della leadership di Mortara, Jaguar outsider di lusso Finora la sua stagione è andata in crescendo, ma non sono mancate le inevitabili difficoltà visto il grande salto che c'è tra le monoposto di Formula 1 e quelle del campionato elettrico. "Roma è sempre una buona idea. Noi siamo pronti, io non vedo l'ora", ha scritto sui suoi canali social prima di partire per Roma. L'attesa per lui è tanta, come pure le aspettative di un grande risultato. Con un pizzico di fortuna, potrebbe essere un weekend da ricordare per tutto l'automobilismo tricolore.

instagram

instagram