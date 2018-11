Geox in Formula E: Fuoco sarà la riserva

15/11/2018

Un po' di Italia in Formula E. La novità dell'ultima ora è l'ingresso della Geox come main sponsor del team Dragon fondato da Penske. L'azienda trevigiana di calzature darà, infatti, il nome alla scuderia (GeoxDragon). Antonio Fuoco ha perso il ballottaggio con Max Gunther per affiancare Josè Maria Lopez, ma sarà comunque il pilota di riserva. La presentazione a Milano, ma la livrea è ancora top secret.