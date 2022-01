Gara-2 Diriyah: Mortara vince in regime di Safety Car; 2. Frijns, 3. Di Grassi, De Vries solo 10.

DIRIYAH E-PRIX: GARA DUE

Il pilota italoelvetico si aggiudica la vittoria nella gara che chiude il weekend inaugurale del Mondiale elettrico.

di

Stefano Gatti

Vittoria di Edoardo Mortara nel bis elettrico di Diriyah, terminato dietro alla Safety Car che ha neutralizzato gli ultimi minuti di gara dopo il contatto di Alexander Sims contro il muretto a bordo pista. Sul podio salgono anche Robin Frijns (secondo con la Envision) e Lucas Di Grassi che completa il podio e l'ottimo bilancio di Venturi Racing. Deve invece accontentarsi della decima piazza finale Nyck De Vries che - dopo avere dominato le battute iniziali della gara - ha perso progressivamente terreno. Ancora una prova sfortunata (e chiusa nelle retrovie) per Antonio Giovinazzi. Diriyah saluta la Formula E fia

Sembrava destinato a replicare la vittoria del venerdì sera in gara-1, Nyck De Vries. Quantomeno ben avviato a farlo. Niente di tutto questo, invece. Scattato dalla pole position, il campione del mondo in carica ha chiuso il fine settimana saudita con un anonimo decimo post finale. Superato al 14esimo giro dalla Venturi di Lucas Di Grassi ed al 15esimo dalla vettura gemella di Mortara (in entrambi i casi grazie al surplus di potenza dell'Attack Mode) il pilota olandese è stato sopravanzato anche dalla Envision di Frijns al momento di... allargare la traiettoria per attivare a sua volta l'overboost, perdendo quindi... l'attimo (ed il contatto) con le due Frecce Nere... monegasche. Nyck ha poi avuto la peggio subito nell'entrata a muso duro di Jean-Eric Vergne e - prima di ritrovare ritmo - è stato infilato in successione da altre tre monoposto, compresa la Mercedes gemella di Vandoorne.

Davanti intanto Mortara (giro 17) ha messo la freccia sul nuovo compagno di squadra Di Grassi, sul quale ha agevolmente mantenuto la posizione fino alle battute finali. La doppietta Venturi è invece sfumata a causa del sorpasso del brasiliano da parte dell'olandese Frijns che - bravo a rimanere costantemente nel vivo della lotta, tenendosi al contempo fuori dai numerosi contatti - ha "bruciato" lo stesso Di Grassi prima che la Safety Car entrasse in pista (neutralizzando la prova) per permettere al personale di servizio di liberare la pista dalla Mahindra di Alexander Sims, danneggiata dal contatto con il muretto a bordo pista. Le operazioni sono però andate per le lunghe. Nessuna chance di un ultimo giro a tutto gas (si fa per dire, visto il contesto... elettrico), che avrebbe anche potuto rimettere tutto in palio, podio compreso, sullo stile (ma in tono molto minore...!) di quanto visto un mese e mezzo fa nel controverso finale del GP di Abu Dhabi che ha deciso il Mondiale di Formula Uno.

Ai piedi del podio chiudono André Lotterer (Porsche), Jake Dennis (Avalanche Andretti), Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) e Stoffel Vandoorne (Mercedes), in quest'ordine dalla quarta alla settima posizione. Nella seconda metà della classifica finale, prova incolore per il campione di Season 6 Antonio Félix Da Costa (solo 13esimo), per la "punta" Jaguar Sam Bird (16esimo) ed a maggior ragione per il nostro Giovinazzi che "ingaggia" il compagno di squadra Sergio Sette Camara ma chiude poi la fila del gruppo nella "processione" finale dietro alla Safety Car.

Nella classifica generale piloti Mortara "svetta" con 33 punti, seguito dagli "ufficiali" Mercedes De Vries e Vandoorne, rispettivamente a quota 29 e 28. Quarta posizione per Di Grassi e Dennis, appaiati a quota 25. Nella classifica delle squadre Rokit Venturi Racing precede di un solo punto la casa madre Mercedes: 58 punti a 57, con Avalanche Andretti terza a quota 27 ed Envision Racing quarta a 25.

Per conferme e rivincite, il pensiero... corre già alla gara unica di sabato 12 febbraio a Città del Messico.