Formula E, l'Attack Mode e tutte le novità delle stagione 5

05/12/2018

ECCO LE PRINCIPALI NOVITA'

Monoposto di Gen2

Tutti i team avranno a disposizione monoposto identiche dal punto di vista estetico e aerodinamico, ma con la possibilità di sviluppare in proprio motore, cambio, sospensione posteriore e software.



Batterie di Gen2

Le nuove batterie disporranno di quasi il doppio della capacità, passando da 28kwh a 54 kwh, permettendo ai piloti di completare l'intera distanza di gara senza doversi fermare ai box per il cambio monoposto.



Aumento di potenza

La potenza in gara sale da 180 kw a 200 kw con un massimo di 250 kw durante prove libere e qualifiche.



Attack Mode

Inserito nel nuovo formato di gara, l'Attack Mode consentirà ai piloti di portare la potenza temporaneamente a 225 kw.



Fanboost

Confermato anche per la stagione 2018-2018 il Fanboost. Il pilota che otterrà più voti da parte degli spettatori potrà sfruttare un'extra potenza er 5" in gara.



Halo Led

Da quest'anno le monoposto saranno dotate della protezione per la testa del pilota. L'Halo comprenderà anche una serie di luci a Led che permetteranno agli spettatori di riconoscere le diverse modalità di potenza usate in quel momento. Le macchina in Attack Mode avranno luci blu, mentre il Fanboost sarà identificato dal rosso magenta (tra i 240 e i 250 kw. Nessun colore in configurazione standard (200 kw).