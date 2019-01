Formula E, col simulatore sul circuito di Santiago

24/01/2019

Il Mondiale di Formula E torna in Cile per la seconda edizione dell’E-Prix di Santiago, su un nuovo circuito ricavato all’interno del Parque O’Higgins. Le Gen2 scenderanno infatti in pista all’interno del secondo parco per grandezza nella capitale cilena. Il circuito conta quattordici curve che si snodano intorno alla Movistar Arena. Caratteristica principale del tracciato è la lunga sezione semiellittica che occupa la maggior parte del secondo settore ed è interrotta unicamente da una breve chicane. La scorsa edizione dell’E-Prix di Santiago ha regalato tantissime emozioni: diversi contatti al via, numerosi ritiri, l’epico scontro fra le due Techeetah. Jean-Eric Vergne e André Lotterer, nonostante proteste e difficoltà tecniche, portarono comunque a casa un primo e secondo posto a podio, prima volta nella storia della Formula E. Il pacchetto dei ghepardi sembra metterli sulla strada giusta anche stavolta, ma dovranno vedersela con un livello di competitività fra i più alti degli ultimi anni. Appuntamento sabato 26 gennaio in diretta streaming esclusiva su Sportmediaset.it a partire dalle 19.40.