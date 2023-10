Formula E, ultimo giorno di test a Valencia: Cassidy chiude davanti la giornata

formula e

Il neozelandese della Jaguar gira in 1’24’’617 ed è il più veloce di venerdì, 41 millesimi davanti a Guenther e circa un decimo meglio del compagno di squadra Evans

© Twitter Jaguar Nella terza giornata di test della Formula E a Valencia è ancora la Jaguar TCS Racing a sfrecciare più veloce di tutti: questa volta è però Nick Cassidy a beffare nel finale della sessione Guenther e Mitch Evans con il tempo di 1’24’’617. I primi diciassette chiudono all’interno di un gap di mezzo secondo. In mattinata Frijns (Envision) ha chiuso in testa la simulazione di gara, superando alla fine Da Costa, con terzo Vergne.

Vedi anche Formula E Formula E, test Valencia: Mitch Evans è il più veloce anche nel secondo giorno Day-3 che inizia con una simulazione di gara per le vetture presenti al circuito Ricardo Tomo, che vede Frijns chiudere in testa a tutti i 27 giri con la sua Envision, migliorandosi sul finale della mattinata e precedendo così Da Costa (Porsche). In questa sessione si sono visti alcuni accorgimenti sostanziali che saranno presenti nel nuovo campionato, come ad esempio i pitstop a ricarica rapida (soltanto simulato nell’occasione però). Terzo posto per Vergne (DS Penske).

L’ultima giornata di test è poi proseguita fino alle 18.30, con la vettura di Mitch Evans che questa volta non ha chiuso con il tempo migliore di tutti (terzo a circa nove centesimi dalla vetta), ma è stato il suo compagno di squadra Cassidy a prendersi la leadership di giornata con il tempo di 1’24’’617, più veloce di Guenther (Maserati MSG Racing) di 41 millesimi. Da sottolineare però come il gap tra primo e diciassettesimo posto (occupato da Nick De Vries) sia stato di poco superiore al mezzo secondo. Il miglior tempo assoluto della settimana di test di Valencia resta quello di Evans però, che nella prima giornata ha girato in 1’24’’474. Il tedesco della Maserati e Buemi invece risultano tra coloro che hanno compiuto più giri nel venerdì spagnolo.