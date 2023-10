DI NUOVO IN PISTA

Il neozelandese del team Jaguar Tcs chiude in 1.24.791 davanti a Da Costa e Mortara

© ufficio-stampa Riprendono i test di Formula E di Valencia in vista della prossima stagione. Dopo la sospensione delle prove del primo giorno (con conseguente rinvio della sessione di ieri), nella seconda giornata il più veloce in pista è ancora Mitch Evans, del team Jaguar Tcs. Il neozelandese ha chiuso con il tempo di 1.24.791. In seconda posizione Antonio Felix Da Costa (Porsche Tag Heuer), attardato di soli 23 millesimi, terza la Mahindra di Mortara.

Vedi anche Formula E Formula E, primo giorno di test a Valencia: Evans il più veloce

Mitch Evans si prende anche il secondo giorno dei test di Formula E a Valencia, in vista della prossima stagione. Costanza assoluta da parte del neozelandese, che resta nelle prime posizione praticamente per tutto il corso di questa sessione di prove. Il pilota del team Jaguar Tcs chiude con il tempo di 1.24.791, più lento di soli tre decimi rispetto a quello fatto segnare nel primo giorno di test. Subito a seguire ci sono il sempre veloce Antonio Felix Da Costa, secondo con la Porsche Tag Heuer (staccato di un nulla, 23 millesimi), ed Edoardo Mortara, terzo a un decimo di distacco con la Mahindra.

Da segnalare positivamente anche la prova delle due Maserati, sesta e nona con Gunther e Daruvala, così come il sempre caparbio Frijns, quarto con la sua Envision. Ancora un po’ appannati i due DS Penske (Vergne e Vandoorne), undicesimo e sedicesimo, così come il campione in carica Dennis: il britannico del team Andretti ha infatti chiuso dodicesimo, attardato di oltre quattro decimi. Tutte le vetture sono comunque piuttosto vicine, considerando che ad eccezione di Ticktum ci sono 19 piloti racchiusi in 570 millesimi. La sessione termina di fatto con tre minuti di anticipo, a causa della bandiera rossa causata dalla Porsche di Wehrlein.

Domani, venerdì, terza e ultima giornata di test, una no-stop dalle 8.30 alle 18.30.