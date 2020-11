Formula E, ufficiale: in Arabia Saudita si correrà per la prima volta in notturna

LA NOVITÀ

La Formula E correrà in notturna per la prima volta nella sua storia. Per il doppio appuntamento in Arabia Saudita, in calendario il 26 e 27 febbraio 2021 sulle strade di Ad-Diriyah, i semafori si accenderanno infatti alle 20 ora locale, le 18 in Italia. La pista, in pieno stile Formula E, sarà illuminata da led a basso consumo di ultimissima tecnologia, per garantire lo spettacolo con un occhio alla salvaguardia delle risorse ambientali. twitter

Il campionato dei bolidi 100% elettrici, che farà il suo debutto per la Stagione 7 in Cile a metà gennaio, si unirà dunque ad altre categorie del motorsport che già da tempo hanno sperimentato le emozioni delle gare notturne, come la Formula 1 (Singapore, Bahrein, Abu Dhabi) e la MotoGP (Qatar).

"Siamo molto orgogliosi di aver dato vita, in partnership con l'Arabia Saudita, alla primissima gara notturna di Formula E - ha dichiarato il co-fondatore della categoria Alberto Longo - Credo che sarà una corsa spettacolare, che garantirà un'azione mai vista prima".

Gli ha fatto eco anche il ministro dello Sport arabo, il principe Abdulaziz Bin Turki AlFaisal Al Saud: "Faremo nuovamente la storia dello sport. È perfetto che un luogo così antico come Ad-Diriyah metta in mostra le più recenti novità in termini di tecnologia sostenibile. Non vediamo l'ora di assistere alla gara e allo spettacolo che sicuramente ci sarà sotto i riflettori".