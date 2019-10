Formula E, test Valencia: zampata di Frijns, Vergne lontano, problemi per Bird  

FORMULA E

Va a Robin Frijns e alla sua Virgin il tempo più veloce nella seconda giornata di test per la Formula E a Valencia. L'olandese batte tutti con il tempo di 1:15.377, in una sessione caratterizzata da grande equilibrio. Lo testimoniano le BMW di Günther e Sims e la Nissan di Rowland, tutte a meno di un decimo da Frijns. Sam Bird solo 13° dopo aver provocato anche una bandiera rossa. Indietro anche il campione del mondo Vergne (12°) e Felipe Massa (20°).

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è facile immaginare come quest'anno in Formula E ci sarà da divertirsi. Dopo le prove generali della prima giornata di test, infatti, la seconda presenta un grande equilibrio tra le forze in pista e un guizzo di Robin Frijns che dopo aver vinto l'ultima prova della passata stagione aggiudicandosi l'e-Prix di New York punta ora a confermarsi come una delle forze emergenti del suo campionato. Suo infatti il tempo più veloce sul circuito Ricardo Tormo, con i primi quattro classificati tutti racchiusi in meno di un decimo. E se di equilibrio si parlava, a confermarlo c'è un dato estremamente interessante: l'olandese della Virgin motorizzata Audi ha sì ottenuto il tempo più veloce, senza però far registrare il record in nessuno dei tre parziali. Il secondo vede infatti il record di un comunque velocissimo, ma il primo e il terzo sono firmati rispettivamente dal sorprendente Calado (autore dell'ottavo tempo assoluto) e da un Daniel Abt addirittura 15° sulla sua Audi.



Chi rimane un po' a guardare, magari concentrandosi più sul passo gara o sulla messa a punto di qualche componente, sono alcuni dei big dello schieramento. A partire dal campione del mondo Jean-Éric Vergne, solo 12° con la sua DS Techetaah. Sam Bird, primo martedì, è invece 13° dopo uno stop che provoca anche una bandiera rossa nell'ultima ora dei test. Dietro di lui, 14°, spunta anche Sébastien Buemi (lontanissimo dal compagno di scuderia Rowland, che invece è quarto). Continuano ad essere staccate le Porsche di Lotterer e Jani (18° e 21°), in mezzo alle quali c'è anche un Felipe Massa che non va oltre il ventesimo tempo.

FORMULA E, TEST VALENCIA: I TEMPI

1. Robin Frijns (Envision Virgin Racing), 1:15.377

2. Max Günther (BMW i Andretti Motorsport), +0.057

3. Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport), +0.060

4. Oliver Rowland (Nissan e.dams), +0.067

5. Nico Müller (Geox Dragon), +0.138

6. Antonio Felix da Costa (DS Techetaah), +0.180

7. Brendon Hartley (Geox Dragon), +0.215

8. James Calado (Panasonic Jaguar Racing), +0.247

9. Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing), +0.263

10. Lucas Di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler), +0.303

11. Edoardo Mortara (Venturi Racing), +0.318

12. Jean-Éric Vergne (DS Techetaah), +0.342

13. Sam Bird (Envision Virgin Racing), +0.359

14. Sébastien Buemi (Nissan e.dams), +0.400

15. Daniel Abt (Audi Sport ABT Schaeffler), +0.420

16. Pascal Wehrlein (Mahindra Racing), +0.435

17. Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ), +0.489

18. André Lotterer (TAG Heuer Porsche), +0.597

19. Jérôme d'Ambrosio (Mahindra Racing), +0.605

20. Felipe Massa (Venturi Racing), +0.745

21. Neel Jani (TAG Heuer Porsche), +0.798

22. Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ), +1.654

23. Oliver Turvey (NIO 333), +1.668

24. Ma Qing Hua (NIO 333), +2.794