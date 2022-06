Formula E, svelato il calendario 2023: prima volta per India e Brasile, a Roma a metà luglio

In attesa delle gare che completeranno una stagione 2022 ancora tutta da vivere, la Formula E guarda già al futuro. È stato infatti svelato il calendario, provvisorio, della stagione 2023, la nona del campionato 100% elettrico, nella quale faranno il loro debutto le vetture Gen 3. Sarà la più lunga e impegnativa di sempre, con ben 18 gare programmate in 13 città in ogni angolo del globo: debutto assoluto per San Paolo, in Brasile, e Hyderabad, in India, mentre a Roma si disputerà il doppio appuntamento del 15-16 luglio.