Formula E, si decide il titolo: la programmazione dei due E-Prix di Berlino su Mediaset

Sabato 14 agosto, alle ore 14.00, e domenica 15, alle 15.00, sul canale 20 - e in streaming su Mediaset Infinity - la Formula E torna in pista con gli ultimi E-Prix della stagione a Berlino. Sul circuito della capitale tedesca si decreterà il campione 2021, in un Mondiale mai così equilibrato. In testa alla classifica c’è il pilota olandese della Mercedes Nicky de Vries, ma sono ancora una dozzina i piloti che possono matematicamente vincere il titolo. De Vries ha 95 punti e precede di sei lunghezze il connazionale Frinjs. Seguono Bird e Jack Dennis con 81 punti, mentre a 80 c’è il campione in carica Da Costa. La Mercedes, inoltre, ha la chance di prendersi anche il titolo nel campionato costruttori, in cui però davanti a tutti c'è la Virgin Racing, avanti di sette punti sulla casa tedesca e nove sulla Jaguar.