Formula E, si candida il primo team italiano

Potrebbe presto esserci un nuovo team in Formula E. E sarebbe il primo italiano. Gianfranco Pizzuto, uno dei sostenitori della Fisker Automotive, ha infatti annunciato l'intenzione di entrare nel campioanto delle monoposto elettriche a partire dal 2022. Con un post su Linkedim, Pizzuto ha svelato che vuole presentare un'offerta e entrare in Formula E, mostrando una possibile livrea di vettura. Roma confermata Capitale elettrica

"Massimiliano Zocchi mi ha letteralmente provocato l'altro giorno: perché non crei un team di Formula E? Lo ha detto, probabilmente sapendo che sono abbastanza pazzo da farlo. Ho dovuto pensarci per un paio di giorni prima di contattare un altro 'pazzo elettrico', Mark Lander della IMECAR Elektronik (sviluppatore di batterie) e gliene ho parlato. La sua risposta è stata: idea folle ma mi piace, e quindi ci proviamo!. Oggi iniziamo ufficialmente il nostro progetto di Formula E, con l'obiettivo di partecipare alla stagione 2021 o 2022, a seconda di quanto velocemente riusciremo a finanziarlo. Se siete interessati a partecipare e a sostenere il progetto, non esitate a contattarmi", il suo messaggio.

Nell'immagine mostrata, Pizzuto ha inserito il marchio Bentley, ma la casa automobilistica britannica si è subito chiamata fuori dal progetto.