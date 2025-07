Motori: Campionato Italiano Rally Terra Storico, quarta tappa a San Marino

Sarà una tappa fondamentale per la corsa ai titoli del tricolore auto storiche, Quattro e Due Ruote Motrici, alla quale hanno risposto tanti dei principali equipaggi apprezzati nella prima parte della stagione. Tra le potenti 4WD sarà una corsa monopolizzata dalle Lancia Delta, tra le quali farà da riferimento Mauro Sipsz navigato da Fabrizia Pons. Il pilota cremonese portacolori del Team Bassano viaggia in testa al campionato spinto dalla doppietta in apertura di stagione, con le vittorie al Valle del Tevere e Foligno, ma dovrà cercare di consolidare la leadership a San Marino per impostare al meglio il finale di stagione, che prevede punti pesanti al Vermentino (coefficiente 1.5) prima della chiusura al Brunello. Ultimo round nel quale vorrà invece provare a giocarsi il "fattore casa" Nicolò Fedolfi, attualmente secondo in classifica a 14 punti da Sipsz. Il driver di Montalcino dovrà quindi cercare la prima vittoria stagionale insieme al navigatore sammarinese Livio Ceci, sulla Delta schierata dalla Scuderia San Marino. Non poteva mancare all'appuntamento sulle strade amiche l'equipaggio locale formato da Stefano e Michele Pellegrini, padre e figlio, anche loro alfieri della compagine biancoazzurra.