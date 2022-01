Formula E, E-Prix Diriyah: orari e programmazione

programmazione

Caccia alla prima vittoria della stagione 8. Sabato si replica con il secondo appuntamento in Arabia

Per il quinto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta le gare del campionato del mondo di Formula E. Il primo E-Prix della competizione giunta all’ottava edizione scatta oggi dalle 17.30 sul circuito di Diriyah, in Arabia Saudita. Prima però spazio a prove libere tra Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it. La telecronaca del debutto stagionale della Formula E è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, in diretta prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria.

Undici scuderie e 22 piloti pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo di Campione del Mondo, nella scorsa stagione vinto dall’olandese Nyck De Vries della Mercedes. Un campionato spettacolare, che al momento è composto da 16 appuntamenti in dieci città diverse. La grande novità di questa edizione riguarda la struttura delle qualifiche. I 22 piloti verranno divisi in due gruppi da 11 e ciascuno avrà dieci minuti per stabilire un giro veloce a 200kW di potenza. Dopo questa fase, i quattro piloti più veloci di ogni gruppo verranno abbinati per formare delle coppie per i quarti di finale, che si svolgono in forma di gara su un solo giro a 250kW di potenza. Le qualifiche procederanno, poi, in due semifinali e una finale.

Lo streaming della Formula E è affidato a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma: dalle prove libere alla gara, passando per qualifiche e superpole. Di seguito, il dettaglio della programmazione

VENERDÌ 28 GENNAIO

Prove Libere 2 dalle 11.30 alle 12.00: Sportmediaset.it.

Qualifiche 1 dalle 13.40 alle 14.55: Sportmediaset.it

Gara 1 dalle ore 17.30: Canale 20 e Sportmediaset.it

SABATO 29 GENNAIO

Prove Libere 3 dalle 11.30 alle 12.00: Sportmediaset.it.

Qualifiche 2 dalle 13.40 alle 15.00: Sportmediaset.it

Gara 2 dalle ore 17.30: Canale 20 e Sportmediaset.it