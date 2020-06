Formula E, Race at Home Challenge: Vandoorne incoronato campione

FORMULA E

È Stoffel Vandoorne il vincitore della Race at Home Challenge, il campionato virtuale di Formula E in supporto dell'Unicef. Grazie al 2° posto ottenuto nel round conclusivo sul circuito di Berlino il belga della Mercedes ha scavalcato all'ultimo respiro la Mahindra di Pascal Wehrlein (9° al traguardo), conquistando il titolo di campione. Niente da fare per il tedesco, che si presentava all'ultima gara con 12 punti di vantaggio, ma che è stato beffato da una serie di contatti al via. A tagliare il traguardo per primo nel round 8 è stato Oliver Rowland con la Nissan, già vincitore del round 5 sullo stesso tracciato.

Per quanto riguarda la competizione tra i simracer professionisti, che in queste settimane si è svolta parallelamente alla gara tra piloti, a trionfare è stato Kevin Siggy con la BMW. Il suo premio sarà la straordinaria opportunità di guidare una vera monoposto in un test a lui dedicato.

LA CLASSIFICA FINALE

1) Stoffel Vandoorne 154

2) Pascal Wehrlein 130

3) Oliver Rowland 122

4) Maximilian Guenther 118

5) Edoardo Mortara 59

6) Robin Frijns 50

7) James Calado 41

8) Neel Jani 35

9) Antonio Felix da Costa 30

10) Sebastien Buemi 29

11) Nico Muller 29

12) Oliver Turvey 23