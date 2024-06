Formula E, su Canale 20 e Sportmediaset.it il doppio E-Prix di Portland

Sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle ore 23.00, in diretta - in esclusiva, in chiaro - sul Canale 20, e in streaming su SportMediaset.it, 13° e 14° round di «Formula E». A due tappe dalla fine del mondiale, l’E-Prix sfreccia a Portland, la Città delle Rose, già bastione della controcultura, nota per la sua attenzione alla sostenibilità e la sua cultura in fatto di caffè, arte, cibo e musica dal vivo. La telecronaca della competizione è affidata a Massimiliano Cocchi e Luca Filippi. In studio, pre-gara con Ronny Mengo e Luca Filippi. In streaming spazio a SportMediaset.it, che trasmette live l’intero programma, dalle prove libere alle qualifiche, fino alla gara. Il Portland International Raceway, dopo la tappa del 2023, ospita nuovamente la Formula E. A livello di tracciato non ci sono cambiamenti e il layout della passata stagione è stato confermato: i piloti che usciranno dalla Curva 12, si immetteranno immediatamente nel rettilineo del traguardo. L’attuale classifica recita così: primo, Nick Cassidy con 167 punti, seguito da Pascal Wehrlein, con 142, e da Mitch Evans, con 132. Il campione in carica, Jake Dennis, è quinto con 113 punti.