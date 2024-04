Formula E Misano, Wehrlein: "È stato il giorno del riscatto"

MISANO E-PRIX

In casa Nissan si cerca una spiegazione al forfait di Rowland: "Dobbiamo capire, i dati ci dicevano che era tutto sotto controllo..."

Pascal Wehrlein si gode la vittoria nella Gara 2 dell'E-Prix di Misano, arrivata anche grazie al clamoroso forfait della Nissan di Rowland, in testa fino all'ultimo giro: "Ieri poteva andare meglio, oggi è stata di nuovo una gara caotica almeno fino a metà - le parole del tedesco della Porsche a Sportmediaset -. Nel finale non sapevo se restare in testa o gestire il passo. Mi ha sorpreso un po' Rowland e la sua gestione dell'energia, non sapevo se il team avesse fatto i conti correttamente...".

"In Formula E si passa in fretta dalle stalle alle stelle - ha proseguito nella sua analisi -. Ieri purtroppo siamo stati vittime, con i danni che ho subito all'ala anteriore, oggi ci riscattiamo".

NISSAN: "I DATI ERANO TUTTI OK, STIAMO CERCANDO DI CAPIRE"

Da casa Nissan, effettivamente, confermano che qualcosa sui conti dell'energia rimasta nel finale non ha funzionato: "Stiamo cercando di capire, perché i dati erano tutti sotto controllo, sia quelli della temperatura della batteria sia quelli dell'energia. Dovremo analizzare attentamente tutti i processi. Il team comunque ha compiuto enormi passi in avanti, il dato positivo è il risultato di Fenestraz (5°, ndr) oltre alla gara corsa in testa per la vittoria. È un weekend molto positivo ed è chiaramente frustrante che Oliver fosse a poche curve dalla vittoria. A volte può capitare una foratura o altri fattori che nel motorsport non puoi controllare".

DENNIS: "HO LIMITATO I DANNI E OTTENUTO PUNTI IMPORTANTI"

Soddisfatto della sua gara il campione del Mondo in carica, Jake Dennis, che grazie al suo secondo posto si è preso la leadership della classifica a pari punti con Wehrlein: "Ho faticato non appena davanti hanno iniziato ad alzare il ritmo e mi sono staccato. Ho corso semplicemente in modalità limitazione danni, è un buon modo per salvare punti. Il merito è del powertrain Porsche, che è molto efficiente, nel complesso c'è molto lavoro da fare adesso verso Monaco, specialmente per il ritmo in qualifica, poi il campionato entrerà nel vivo".