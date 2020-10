Formula E, Mercedes continua con Vandoorne-De Vries e torna argento

UFFICIALE

Stoffel Vandoorne e Nick De Vries saranno ancora i piloti della Mercedes in Formula E per la season 7. La casa tedesca ha anche svelato la livrea della EQ Silver Arrow 02 che la prossima stagione tornerà argento con i soliti dettagli verde acqua. Il belga non vede l'ora di scendere in pista: "Sembra siano passati secoli dall'ultima volta in cui ho corso a Berlino. Da allora abbiamo fatto alcuni test con la nuova macchina ed è stato davvero bello tornare al volante, ma niente può avvicinarsi alla sensazione di gareggiare". Formula E, la Mercedes torna argento









































Dopo aver corso con la livrea nera per combattere il razzismo, la Mercedes ha deciso di tornare all'argento per colorare la Silver Arrow 02. Seconda stagione per De Vries alla guida: "Sono onestamente felice di poter disputare una seconda stagione in Formula E con il team. Abbiamo avuto una bella stagione di debutto insieme, anche se è stato un anno un po' strano, in cui il Covid-19 ha cambiato tutto dopo poche gare. Fortunatamente, siamo riusciti ancora a concludere la stagione con una nota positiva e ora sono in attesa di quella che si spera sarà una stagione più normale nel 2021. Spero anche di poter conoscere tutti i nuovi circuiti su cui non ho potuto gareggiare finora. Mi sento molto a mio agio nel team e spero che possiamo utilizzare le basi che abbiamo costruito insieme per ottenere più successo il prossimo anno ".