Formula E, Massa deluso: "Ho fatto una bella gara, ma perché il drive through?"

15/12/2018

La prima gara di Felipe Massa in Formula E non è andata benissimo per colpa di un drive through poco chiaro imposto dalla direzione gara. Decisione inspiegabile anche per il brasiliano del team Venturi: "Non so perché ho preso il drive through, non ho fatto niente di sbagliato. Stavo facendo una bella gara e mi dispiace molto perché potevo portare a casa un buon risultato. Avevo un buon passo e ho fatto diversi sorpassi".



Il 14° posto non rende giustizia all'ex Ferrari: "Sensazioni? Mi sono trovato bene, ho usato anche il fanboost per superare. Io ho fatto tutto bene, poi è arrivato il drive through...", ha detto in esclusiva ai nostri microfoni.