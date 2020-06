Formula E, Mahindra: un albero piantato per ogni spettatore della Race at Home

GIORNATA MONDIALE AMBIENTE

Mahindra Racing si conferma scuderia votata alle iniziative green: il team indiano di Formula E ha annunciato che pianterà un albero per ogni spettatore che guarderà su Twitch i round 6 e 7 della Race at Home, il campionato virtuale che si appresta alla conclusione (anche su Spormtediaset.it). L'iniziativa si affianca a quella lanciata prima della stagione sei: un albero piantato per ogni FANBOOST votato dai tifosi a Pascal Wehrlein e Jérôme D'Ambrosio.

Così Mahindra di prefigge l'obiettivo di arrivare a piantare sino ad un milione di alberi per "apportare cambiamento positivi per l'ambiente" come riporta il comunicato ufficiale. La scuderia indiana al momento è l'unica in Formula E ad aver ottenuto il certificato FIA come team sostenibile.