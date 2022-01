Formula E, Jaguar conferma Bird anche per il futuro

AVANTI INSIEME

Annunciato un nuovo accordo pluriennale con il campione britannico: "Pronti a ottenere grandi risultati". Dillmann e Nato piloti di riserva

Jaguar TCS Racing e Sam Bird hanno annunciato la sottoscrizione di un nuovo accordo pluriennale. Dopo un primo anno caratterizzato da ottimi risultati insieme alla scuderia britannica, Jaguar e Bird hanno deciso di prolungare il loro impegno reciproco nel prossimo futuro e di puntare al raggiungimento di più podi e più vittorie per vincere il Campionato del Mondo di Formila E. Sam Bird offrirà al team britannico tutta l’esperienza maturata nel corso di questi anni, che gli consentono di attestarsi come l’unico pilota ad aver vinto almeno una gara in ogni stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship. Al suo fianco ci sarà sempre il suo compagno di squadra Mitch Evans, con il quale formerà una delle coppie più temibili di tutto il campionato di Formula E. Formula E, Porsche Taycan nuova Safety Car ufficio-stampa

Nella prima stagione insieme, Bird è riuscito ad ottenere tre podi e due vittorie, che hanno consentito a Jaguar di assicurarsi la seconda posizione nel campionato a squadre.

Vedi anche Formula E Squadra che vince non si cambia: i big del Mondiale elettrico restano fedeli... alla causa Soddisfatto il team principal, James Barclay. “Iniziamo in modo davvero positivo l’ottava stagione di Formula E. Infatti, dopo un ottimo primo anno insieme al team, Sam Bird continuerà la sua carriera nelle competizioni sportive a bordo di una vettura elettrica della scuderia Jaguar TCS Racing. I risultati ottenuti da Sam lo scorso anno, dimostrano il suo perfetto adattamento alla squadra con la quale condivide gli obiettivi. Sam ormai è davvero parte integrante della famiglia. Siamo tutti consapevoli della sua grande determinazione e del suo enorme talento, che ci consentiranno di portare la Jaguar I-TYPE 5 nelle posizioni più prestigiose. Al tempo stesso, l’estensione dell’accordo con Sam, significa che possiamo concentrarci insieme nello sviluppo e nei fondamentali preparativi per la Gen 3. L’inizio dell’ottava stagione è quanto mai prossimo e il nostro obiettivo è assicurarci il maggior numero di punti possibili per iniziare la nostra campagna di avvicinamento alla vittoria del Campionato del Mondo", ha detto.

Dal canto suo, Bird non vede l'ora di iniziare la nuova stagione: “La mia prima stagione in Jaguar TCS Racing mi ha fatto capire tutto ciò che dovevo comprendere, ovvero che voglio continuare a far parte della famiglia Jaguar TCS Racing. Tutto il team è molto determinato, concentrato e pronto ad ottenere grandi risultati e questo è esattamente la tipologia di persone con cui voglio lavorare. Ora è arrivato il momento di iniziare l’ottava stagione e di mettere in pratica tutti gli apprendimenti e i risultati raggiunti per riuscire ad ottenere più punti possibili".

Per quanto riguarda i piloti di riserva, Jaguar TCS Racing ha annunciato che al fianco di Tom Dillmann nella nuova stagione di Formula E, ci sarà il ventinovenne francese Norman Nato, che nel 2021 ha gareggiato con la ROKiT Venturi Racing vincendo l’ultima gara della settima stagione. Entrambi i piloti concentreranno il loro lavoro nel simulatore e nei test di sviluppo, consentendo alla Jaguar I-TYPE 5 di essere più competitiva che mai e garantendo in caso di necessità il loro pronto supporto a team.