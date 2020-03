Formula E, il London ExCel Centre convertito in ospedale temporaneo

La pandemia mondiale dovuta al coronavirus Covid-19 ha costretto le autorità a riconvertire diversi impianti, anche sportivi, in strutture mediche temporanee per arginare l'emergenza sanitaria. Da Londra l'ultimo caso: la capitale inglese ha infatti deciso di trasformare in ospedale temporaneo il London ExCel Centre, centro espositivo dove è previsto che chiuda la stagione 2020 di Formula E con la doppia gara del 25-26 luglio.