Sartori: “È giusto che il Bologna venda. La clausola di Lucumì scade il 10 luglio"

"Dobbiamo valutare tutto quello che offre il mercato. Fino al 10 di luglio c’è la clausola di Lucumì (da 28 milioni di euro, ndr). Da quel momento in poi avremo le idee un po’ più chiare anche su di lui. In questo momento non mi sento di dire che resteremo così, perché se arriva l’offerta giusta… Ma deve arrivare, come l’anno scorso è arrivata per Calafiori, mentre per Zirkzee c’era la clausola. Secondo me, è giusto che il Bologna venda. Dobbiamo poi essere bravi a sostituire". Così Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, all'emittente Ètv: "La nostra difficoltà maggiore è andare a sostituirli perché costano di più di quello che noi prenderemmo qualora dovessimo vendere. Allora, siamo immobili, siamo fermi. Sembra non si lavori, ma lavoriamo e cerchiamo di avere idee giuste. Offerte shock però non ne sono arrivate".