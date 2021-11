Formula E, ecco la nuova Nissan e.dams per la stagione 8

FORMULA E

Colori ancora più sgargianti per la monoposto elettrica di Buemi e Günther

La Nissan e.dams si rifà il look per la stagione 8 del campionato mondiale di Formula E. La casa giapponese ha presentato ufficialmente la nuova livrea della monoposto guidata da Sebastien Buemi e dal nuovo arrivato Maxi Günther, che sarà sempre ispirata allo stile del tradizionale kimono, ma con colori ancora più sgargianti. Con il nuovo bolide Nissan dovrà riscattare una stagione 7 piuttosto deludente, nella quale ha collezionato solamente due podi con Rowland. Nissan e.dams

Al posto del britannico, come detto, ci sarà Günther: "Sono davvero entusiasta di correre con un brand di corse così storico e di successo come Nissan - le parole del tedesco -. La Formula E è estremamente competitiva ed entusiasmante e sento che con Seb (Buemi, ndr) come mio compagno di squadra e con tutto il team alle mie spalle possiamo fare grandi cose. Nelle prime settimane ho visto che ci sono grandi progetti sia in pista che fuori e non vedo l'ora di iniziare una stagione 8 intensa e competitiva. La nuova macchina sembra sbalorditiva e non vedo l'ora di guidare ai test di Valencia".

Carico anche Buemi, campione nel 2016, ma a caccia di una vittoria ormai da oltre due anni: "È fantastico tornare con Nissan e.dams per la nostra quarta stagione insieme e vorrei dare un caloroso benvenuto a Maximilian nel team. Maxi porta un ottimo ritmo gara e alcuni nuovi approcci alle corse, quindi spero che possiamo dar vita a una grande combinazione basata sulle solide basi e sulla vasta esperienza che abbiamo in Nissan e.dams. Puntiamo a essere competitivi dalla prima all'ultima gara. Abbiamo del lavoro da fare e il team è molto motivato".