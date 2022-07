Formula E, E-Prix New York: Da Costa conquista gara-2 davanti a Vandoorne

e-prix new york

Il pilota portoghese domina dall'inizio alla fine conquistando il successo a Brookyln

© fia Antonio Felix Da Costa vince gara-2 dell'E-Prix di New York, dodicesima tappa stagionale del mondiale elettrico di Formula E. Il pilota portoghese del team DS Techeetah, conquista il successo davanti alla Mercedes di Vandoorne e alla Jaguar di Mitch Evans. Edoardo Mortara perde la leadership del mondiale chiudendo 10°, mentre per Antonio Giovinazzi è un'altra gara da dimenticare a causa del ritiro forzato della sua Dragon Penske.

Dalla pole al successo, sfruttando la penalità comminata a Cassidy per volare indisturbato verso la vittoria. La prima affermazione stagionale in Formula E per Antonio Felix Da Costa arriva nel suggestivo tracciato di New York, dove il portoghese fa tutto al meglio volando verso un successo mai messo in discussione. Partito benissimo e capace di sfruttare nel migliore dei modi l'attack mode, l'iridato del team DS Techeetah sorride e fa sorridere i suoi, trionfando davanti a un mai domo Stoffel Vandoorne che, a causa del 10° posto finale di Mortara, è ora il nuovo leader del mondiale elettrico.

Terzo gradino del podio per Mitch Evans e la sua Jaguar, tallonato da Sims che chiude quarto davanti a Bird, Frijns, De Vries, Dennis e Lotterer. Come detto Mortara non va oltre il 10° posto, ma per l'italo-svizzero è il miglior risultato possibile data la partenza dalle retrovie a causa dei problemi subiti dalla sua Venturi in qualifica.

Sembrava poter sorridere Antonio Giovinazzi, dopo una partenza super che lo aveva portato fino in ottava posizione, ma alla fine la monoposto del team Dragon Penske tradisce ancora una volta il pilota di Martina Franca che deve rimandare l'appuntamento con i primi punti nel campionato di Formula E. Ora la testa è all'E-Prix di Londra che si correrà tra due settimane, gara che può essere decisiva in ottica mondiale per assegnare il titolo di campione del mondo di Formula E 2022.